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Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл в матче с «Лейкерс» – 30 очков, 11 подборов, 11 передач

Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл в матче с «Лейкерс» – 30 очков, 11 подборов, 11 передач

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл в матче с «Лейкерс» (138:94). На счету Эмбиида 30 очков (9 из 15 с игры, 10 из 12 с линии), 11 подборов и 11 передач за 31 минуту на площадке.

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