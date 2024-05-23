Древняя вирусная ДНК в геноме человека связана с психическими расстройствами

Новое исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона, показало, что тысячи последовательностей ДНК, происходящих от древних вирусных инфекций, экспрессируются в мозге, причем некоторые из них способствуют предрасположенности к психическим расстройствам, таким как шизофрения, биполярное расстройство и депрессия.