Древняя вирусная ДНК в геноме человека связана с психическими расстройствами

Новое исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона, показало, что тысячи последовательностей ДНК, происходящих от древних вирусных инфекций, экспрессируются в мозге, причем некоторые из них способствуют предрасположенности к психическим расстройствам, таким как шизофрения, биполярное расстройство и депрессия.
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