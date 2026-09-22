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Радмир Беляев Түбән Каманы 60 яшьлек юбилее белән котлады

Радмир Беляев Түбән Каманы 60 яшьлек юбилее белән котлады

«Бүген безнең барыбыз өчен дә үзенчәлекле көн. Безнең шәһәребезнең, Түбән Каманың юбилее – 60 ел». Бу хакта Түбән Кама мэры Радмир Беляев МАКС каналында хәбәр итте.

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