Эксперт Мария Абунина прокомментировала мощную вспышку на Солнце

По ее словам, серьезных магнитных возмущений не ожидается Серьезных магнитных возмущений от выброса, связанного с произошедшей на Солнце вспышкой, ждать не стоит, сказала RT руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.
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