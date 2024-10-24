Эксперт Мария Абунина прокомментировала мощную вспышку на Солнце

По ее словам, серьезных магнитных возмущений не ожидается Серьезных магнитных возмущений от выброса, связанного с произошедшей на Солнце вспышкой, ждать не стоит, сказала RT руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.