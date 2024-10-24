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Петербургский дневник

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Эксперт Мария Абунина прокомментировала мощную вспышку на Солнце

Эксперт Мария Абунина прокомментировала мощную вспышку на Солнце

По ее словам, серьезных магнитных возмущений не ожидается Серьезных магнитных возмущений от выброса, связанного с произошедшей на Солнце вспышкой, ждать не стоит, сказала RT руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

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