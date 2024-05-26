Врачи констатировали смерть нейтрализованного в ходе штурма в Петербурге

Врачи констатировали смерть нейтрализованного в ходе штурма на Народной улице в Санкт-Петербурге.Об этом «Известиям» сообщил источник, по его информации, прибывшие на место происшествия медики около 20 минут боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.