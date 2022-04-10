Орловцы негодуют от информации об отказе накормить российских военнослужащих в кафе «На Привале»

Вчера орловская общественность взбунтовалась. В соцсетях с бешеной скоростью разлетелась информация о том, что кафе «На Привале» 9 апреля отказалось обслужить парней из СОБРа, которые проезжали через Орловскую область в рамках передислокации.
Вчера орловская общественность взбунтовалась. В соцсетях с бешеной скоростью разлетелась информация о том, что кафе «На Привале» 9 апреля отказалось обслужить парней из СОБРа, которые проезжали через Орловскую область в рамках передислокации.
Свежие комментарии