Степняк-Кравчинский: 175 лет писателю, обосновавшему гуманизм террора "подпольной России"

13 июля 1851 года, в селе Новый Стародуб Александрийского уезда Херсонской губернии (ныне – Кировоградская область) родился Сергей Кравчинский, известный больше благодаря псевдониму как Степняк-Кравчинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии