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Степняк-Кравчинский: 175 лет писателю, обосновавшему гуманизм террора "подпольной России"

Степняк-Кравчинский: 175 лет писателю, обосновавшему гуманизм террора "подпольной России"

13 июля 1851 года, в селе Новый Стародуб Александрийского уезда Херсонской губернии (ныне – Кировоградская область) родился Сергей Кравчинский, известный больше благодаря псевдониму как Степняк-Кравчинский.

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