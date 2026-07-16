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В Саратове водитель Chevrolet сбил пешехода на улице Международная

В Саратове водитель Chevrolet сбил пешехода на улице Международная

В среду, 15 июля, в 8:20 утра в Саратове произошло дорожно-транспортное происшествие. На улице Международная, напротив профессионально-педагогического колледжа, легковой автомобиль сбил человека, сообщил «СарИнформ».

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