В Саратове водитель Chevrolet сбил пешехода на улице Международная

В среду, 15 июля, в 8:20 утра в Саратове произошло дорожно-транспортное происшествие. На улице Международная, напротив профессионально-педагогического колледжа, легковой автомобиль сбил человека, сообщил «СарИнформ».
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