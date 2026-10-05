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Калуга-поиск

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Афиша спортивных мероприятий в Калужской области с 5 по 11 октября

Афиша спортивных мероприятий в Калужской области с 5 по 11 октября

Появилась афиша спортивных мероприятий в Калужской области с 5 по 11 октября. 5, 10-11 октября - Первенство России по хоккею среди юниоров до 21 года - Российской хоккейной лиги сезона 2026/2027.

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