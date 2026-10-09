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Кто остановит Травникова? Убили скот, вырубают парк: проделки варяга в Сибири

Кто остановит Травникова? Убили скот, вырубают парк: проделки варяга в Сибири

Новосибирск снова стал ареной конфликта между жадностью застройщиков, безволием чиновников и отчаянием горожан.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

И что?
Можете ответить на вопрос:
- кто победит - народ или чемоданчики под названием "дипломат" с баблом уже переданные через посредников "доверенным" лицам чиновников?
Думаю что ответ очевиден.
"Законодательная" база подготовлена и утверждена, строительные работы начаты.
Тут даже Бастрыкин со всем его авторитетом и весом уже не поможет.
Разве что возродится "Белая стрела" из мифов 90-х...

Профиль пользователя Николай Кузнецов
Николай Кузнецов

Ха! Рядовое и привычное для этих времен дело. Сейчас так свирепствуют многие чинуши, от местечкового, районного, до республиканского. А кого им, или чего боятся? Даже если дело примет огласку и остановят беспредел, то все равно никого не накажут, максимум перестановка. Разве иногда показательно кого засудят, то ли слишком жадного, то ли подвергли остракизму из своей чиновничьей шайки.