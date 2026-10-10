В столице составят рейтинг маршрутов для осенних прогулок

РИА Новости/Алексей Майшев В проекте "Активный гражданин" началось голосование, посвященное живописным маршрутам для прогулок по столице осенью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым