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Новые российские БПЛА вынуждают ВСУ бросать в бой дефицитные F-16 - The Guardian

Новые российские БПЛА вынуждают ВСУ бросать в бой дефицитные F-16 - The Guardian

Украина отстает от России в технологической гонке беспилотников минимум на три-четыре месяца — именно столько времени уйдет у Киева на попытку запустить производство перехватчиков против российских реактивных дронов, сообщает британская газета The Guardian .

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