Страна и люди
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Страна и люди

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Все российские гимнасты с нейтральным статусом отказались от участия в международных соревнованиях

Все российские гимнасты с нейтральным статусом отказались от участия в международных соревнованиях

Из официального заявления Федерации гимнастики России (объединила в прошлом году Федерацию спортивной гимнастики России, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, Федерацию прыжков на батуте России, Федерацию спортивной акробатики России и Всероссийскую федерацию спортивной аэробики):"Все российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, получившие «нейтральный статус», приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Молодцы. Без статуса пусть туда едет выступать Губерниев.
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10 час.
ог
олег годисов
Наконец-то у больших спортсменов проявилась элементарная гордость!!!
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2 час.
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