Маск оценил свою возможную должность в администрации Трампа

Американский миллиардер Илон Маск с энтузиазмом отнесся к возможности получить работу в специальной комиссии с участием бизнесменов, проводящей аудит правительственных программ, которую планирует создать кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы на выборах.
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