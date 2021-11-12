Веселуха

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Женщина без любви, как цветок без воды. Либо зачахнет, либо кактус

Женщина без любви, как цветок без воды. Либо зачахнет, либо кактус

В древней Руси не было слово ОРГАЗМ поэтому девушки испытывали диво-дивное и чудо-чудесное. Сексом сыт не будешь, но и борщом ведь не натрахаешься… Говорят, что скоро будет хорошо.

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