Цунами огня снесло флот ВСУ и НАТО: тайные корабли топит страшная сила

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Юрий Зубрин

Вспомните ,кто был инициатором атак на корабли ?Украина ,которая ,захлебываясь от радостм ,рапортавала своим хозяевам о потопленых и атакованых судах ,которые шли из России .Но оказывается ,что в эту ИГРУ МОЖНО ИГРАТЬ ВДВОЁМ ,вот и результат .За что бы Украина не бралась ,всё для неё оборачивается прямыми бедами и убытками .Они думали ,что вместе с "хозяевами " будут бесконечно обманывать Россию ,прикрываясь пустой болтовней и истериками зарубежных СМИ и еэсовскими ,чуть не написал эсэсовскими ,созвучно не правда ли ,болтунами и американскими проститутками ,которые "подмахивали и тут и там ...Но всё тайное становится ЯВНЫМ ,отсюда и результат ...