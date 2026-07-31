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Аргументы и Факты

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Цунами огня снесло флот ВСУ и НАТО: тайные корабли топит страшная сила

Цунами огня снесло флот ВСУ и НАТО: тайные корабли топит страшная сила

Российские вооруженные силы перешли к тактике тотальной морской блокады, лишая киевский режим последних каналов снабжения.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Вспомните ,кто был инициатором атак на корабли ?Украина ,которая ,захлебываясь от радостм ,рапортавала своим хозяевам о потопленых и атакованых судах ,которые шли из России .Но оказывается ,что в эту ИГРУ МОЖНО ИГРАТЬ ВДВОЁМ ,вот и результат .За что бы Украина не бралась ,всё для неё оборачивается прямыми бедами и убытками .Они думали ,что вместе с &quot;хозяевами &quot; будут бесконечно обманывать Россию ,прикрываясь пустой болтовней и истериками зарубежных СМИ и еэсовскими ,чуть не  написал эсэсовскими ,созвучно не правда ли ,болтунами и американскими проститутками ,которые &quot;подмахивали и тут и там ...Но всё тайное становится ЯВНЫМ ,отсюда и результат ...
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1 м.
СБ
Сергей Бунцов
Оружие для ВСУ давно поставлялось кораблями- теперь точно понятно.
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1 м.