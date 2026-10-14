За девять месяцев 2026 года контакт-центр транспорта Санкт-Петербурга обработал 188,6 тысячи обращений.
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