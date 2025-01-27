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ИИ-сенсация из Китая запустила коррекцию

ИИ-сенсация из Китая запустила коррекцию

Сессия 24 января на американских фондовых площадках завершилась в небольшом минусе. S&P 500 скорректировался от абсолютного максимума на 0,29%, NASDAQ снизился на 0,5%,  Dow Jones опустился на 0,32%, Russell 2000 потерял 0,3%.

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