Как правильно носить украшения из серебра

Несмотря на то что украшения из серебра универсальны, их подбор к наряду — целое искусство. Вы должны быть очень внимательны, подбирая серебряные украшения к наряду, ведь они могут сделать или испортить ваш образ.
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