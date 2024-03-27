JНМ: живущим в загрязненных городах мужчинам может быть трудно достичь эрекции

Исследователи из медицинского университета Аньхоя (Китай) обнаружили, что воздействие распространенных загрязнителей воздуха - NO2 (диоксида азота) и твердых частиц PM2,5 может повысить риск мужской эректильной дисфункции.
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