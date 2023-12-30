Уволенная помощница Залужного Мартынюк строила карьеру певицы в России

Внештатная помощница главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного Алла Мартынюк, которую уволили после призывов не переживать из-за вероятной гибели военных ВСУ, в 2000-х занималась вокальной и театральной деятельностью в России.
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