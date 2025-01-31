Пострадали два мирных жителя: за ночь силы ПВО сбили 49 украинских БПЛА над семью регионами РФ

Этой ночью силы ПВО сбили 49 украинских БПЛА над семью регионами России, сообщили в Минобороны. 25 беспилотников было перехвачено над Ростовской областью, восемь — над Волгоградской, шесть — над Курской, четыре — над Ярославской и по два — над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем.