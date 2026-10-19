Ключевая ставка ЦБ, согласно прогнозам по решениям регулятора, вряд ли изменится после заседания, назначенного на 23 октября 2026 года.
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