Советское ню, кто и зачем обнажался в СССР

Отношение к обнаженному телу в Союзе менялось с течением времени и имело идеологический подтекст. Сексуальная революция, последовавшая вскоре за Октябрьской в молодой Стране Советов, манифестировала свободу во всем — стыдливость в отношении собственного тела стала восприниматься как пережиток буржуазной культуры.
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