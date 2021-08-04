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Медучреждения Петербурга сообщили о нехватке донорской крови всех групп

В НМИЦ онкологии имени Петрова и Городской станции переливания крови заявили о дефиците донорской крови, сообщается на страницах медучреждений во «ВКонтакте».

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