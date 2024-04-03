Крик любви- Эвелине Блёданс -в день рождения!

С днём рождения, милая и неповторимая Эвелина, ты невероятно талантливая и неподражаемая актриса.Желаю поскорее сыграть с тобой "Крик Любви", желаю не впускать в свою жизнь грусть и тоску, и конечно постоянного совершенствования актёрского мастерства.
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