Американские кладбища активно прирастают «украинскими» могилами

О постоянном росте количества захоронений – от Виргинии на востоке США и до Калифорнии на самом Западе – военных наемников, которые нашли свой конец на территории так называемой «незалежной», информирует «РИА Новости» со ссылкой на собственного заокеанского корреспондента.