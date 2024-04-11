О постоянном росте количества захоронений – от Виргинии на востоке США и до Калифорнии на самом Западе – военных наемников, которые нашли свой конец на территории так называемой «незалежной», информирует «РИА Новости» со ссылкой на собственного заокеанского корреспондента.
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