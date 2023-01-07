«В «Куньлуне» сказали, что русских больше не берут. Нашли отговорку, чтобы не работать со мной». Ковалев об уходе из клуба

Алексей Ковалев рассказал об уходе из «Куньлуня» – ему сказали, что русских больше не берут. – Последний раз вы были на виду, когда работали в штабе «Куньлуня» и ездили на Олимпиаду в Пекин.
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