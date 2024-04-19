Продажа пансионата олигарха Коломойского* в Крыму за 881 миллион рублей Елена ГалицкаяНа территории Крыма совершена значимая сделка – рекреационный комплекс пансионата «Лазурный берег», ранее принадлежавший украинскому олигарху Игорю Коломойскому*, был продан за 881 миллион рублей, передают журналисты сайта ftimes.
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