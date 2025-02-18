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В ДУМ РФ отвергли обвинения в русофобии и разжигании межнациональной розни

В ДУМ РФ отвергли обвинения в русофобии и разжигании межнациональной розни

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин обвинил первого зампреда Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамира Мухетдинова в русофобии из-за высказываний о том, что фундамент российской государственности заложили татары.

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