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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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WEC. «Тойота» №8 выиграла в Бразилии, экипажи Шварцмана и Квята остались без очков

Экипаж «Тойоты» №8 (Брендон Хартли, Рио Хиракава, Себастьян Буэми) уверенно выиграл гонку «6 часов Сан-Паулу» чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

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