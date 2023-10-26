Защитник Кутепов заявил, что тренер "Торпедо" Клотет выгнал игрока из-за улыбки

Бывший защитник "Торпедо" Илья Кутепов вспомнил, как из состава московской команды по инициативе главного тренера Жозепа Клотета было выведено несколько игроков, а также назвал причину этого решения специалиста.
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