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Защитник Кутепов заявил, что тренер "Торпедо" Клотет выгнал игрока из-за улыбки

Защитник Кутепов заявил, что тренер "Торпедо" Клотет выгнал игрока из-за улыбки

Бывший защитник "Торпедо" Илья Кутепов вспомнил, как из состава московской команды по инициативе главного тренера Жозепа Клотета было выведено несколько игроков, а также назвал причину этого решения специалиста.

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