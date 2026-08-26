США временно прекращают удары по Ирану и усиливают экономическое давление

Американская администрация не планирует в ближайшее время наносить новые удары по Ирану. Вместо этого в Вашингтоне намерены сосредоточить внимание на других инструментах воздействия на Тегеран, включая введение санкций и морскую блокаду.
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