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Регионы России

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США временно прекращают удары по Ирану и усиливают экономическое давление

США временно прекращают удары по Ирану и усиливают экономическое давление

Американская администрация не планирует в ближайшее время наносить новые удары по Ирану. Вместо этого в Вашингтоне намерены сосредоточить внимание на других инструментах воздействия на Тегеран, включая введение санкций и морскую блокаду.

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