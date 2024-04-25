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Зайка Банзайка

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Компания косметики Ив Роше – производитель растительных и натуральных косметических средств.

Компания косметики Ив Роше – производитель растительных и натуральных косметических средств.

Забота и защита об окружающей среде и природе одни из ключевых задач марки Yves Rocher. В официальном интернет-магазине Ив Роше вы найдете все, что нужно для ухода за лицом и телом, декоративную косметику, средства для волос, парфюмерию и аксессуары для домашних бьюти-процедур.

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