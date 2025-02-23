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Царьград

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Мишустин выделил 44 млрд для помощи жителям Курской области

Мишустин выделил 44 млрд для помощи жителям Курской области

Правительство России выделяет 44 млрд рублей для ежемесячных выплат в размере 65 тысяч рублей пострадавшим жителям Курской области.

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Комментарии
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Амара Карпова
Главное, чтоб дошли до жителей Курской области🙏🙏🙏
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20 час.
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