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На космодроме «Плесецк» провели испытательный пуск твердотопливной МБР

На космодроме «Плесецк» провели испытательный пуск твердотопливной МБР

На космодроме «Плесецк» провели учебно-боевой пуск твердотопливной МБР, учебные боевые блоки достигли заданного района на полигоне «Кура».

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