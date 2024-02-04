Удобная амнезия, колдовство, сила последнего слова на суде и 15 лет вместо пожизненного: будни адвоката

Адвокат Михаил Усманский рассказал о самых необычных делах, достойных внимания кинорежиссёров. МАГИЯ В ЗАЛЕ – Какое из нераскрытых преступлений прошлого вам было бы интересно расследовать? – С учётом богатой следственной практики было бы интересно расследовать необъяснимое событие – гибель группы Дятлова (в феврале 1959 года группа из девяти туристов, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе.