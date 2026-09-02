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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» предлагает Головину контракт по схеме «4+1», но пока стороны не договорились по зарплате. «Монако» готов продать полузащитника за 15 млн евро («РБ Спорт»)

« Зенит » предложил полузащитнику «Монако» Александру Головину контракт сроком на 4 года с продлением на один сезон, утверждает «РБ Спорт».

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