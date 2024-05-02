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Босс «Хонды» Ватанабе: «Повышение Цуноды до «Ред Булл» стало бы прекрасной историей, шанс на переход в «Астон Мартин» ненулевой»

Руководитель гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе сообщил, какие варианты могут появиться у пилота «РБ» Юки Цуноды в ближайшие сезоны.

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