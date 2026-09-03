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Царьград

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Минобороны РФ сообщило об ударах по цехам БПЛА на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударах по цехам БПЛА на Украине

Минобороны России сообщило об ударах по 155 районам на Украине. Были поражены логистические центры, объекты инфраструктуры и цеха производства БПЛА, используемые ВСУ.

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