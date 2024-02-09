В Красноярском крае оперативники краевой полиции со спецназом задержали «черных» лесорубов

Как установили полицейские, в сентябре и декабре 2023 года ранее судимые жители Енисейска, 1992 и 1988 года рождения, совершили ряд незаконных рубок деревьев различных хвойных пород – кедра, если и пихты – всего 22 дерева общим около 35 кубических метров.