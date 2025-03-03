HMD представила беспроводные наушники, чей футляр может выступать в роли беспроводного внешнего аккумулятора

Смартфоны и беспроводные наушники считаются сопрягаемыми устройствами в момент передачи звука, но компания HMD нашла ещё одну точку их соприкосновения при эксплуатации, представив наушники Amped Buds, чей футляр может выступать как внешний беспроводной аккумулятор для подзарядки смартфона.
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