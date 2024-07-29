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Вечерний Новосибирск

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О боях с немцами на СВО рассказал доброволец Вольво из Новосибирска

О боях с немцами на СВО рассказал доброволец Вольво из Новосибирска

О героях специальной военной операции продолжают рассказывать авторы проекта «Сибирь фронтовая». Новый выпуск посвящен бойцу с позывным Вольво, мужчина ушел на СВО добровольцем, по зову сердца, и стал командиром штурмовой группы.

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