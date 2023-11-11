Дмитрий Мезенцев: «Концепция безопасности Союзного государства – это важнейший документ»

Деструктивная сущность политического курса, проводимого коллективным Западом, предполагает разрушение основополагающих норм и ценностей международного права, увеличивает диспропорции экономического развития и провоцирует возникновение новых конфликтов.
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