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Военно-политическое обозрение

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  • Уфимцев я
    А что, вполне себе реальный сценарий... Хорроший кусок немецкой земли отхватили эти "пшеки"...В Германии готовя...
  • Борис Виленский
    Правильно!В Германии готовя...
  • Гарий Щерба
    Вот и  ЛАДУШКИ , РОССИИ ТОЛЬКО  на  РУКУ  что ПШЕЦКИМИ  ВОЕННЫМИ  будет  КОМАНДОВАТЬ  АНИКА ВОЯКА ...!!!Польский Раскольн...

Дмитрий Мезенцев: «Концепция безопасности Союзного государства – это важнейший документ»

Дмитрий Мезенцев: «Концепция безопасности Союзного государства – это важнейший документ»

Деструктивная сущность политического курса, проводимого коллективным Западом, предполагает разрушение основополагающих норм и ценностей международного права, увеличивает диспропорции экономического развития и провоцирует возникновение новых конфликтов.

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