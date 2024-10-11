Мэрия Читы: школьники изучают творчество Шамана на уроках музыки

В Чите школьники на уроках музыки изучают патриотические песни Шамана (Ярослава Дронова). Пресс-секретарь комитета образования горадминистрации Гэсэр Раднаев сообщил «Чита Онлайн», что его творчество вошло в программу средней школы.
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