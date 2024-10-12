В МВД по Республике Крым состоялось торжественное мероприятие, приуроченное Дню образования медицинской службы

В актовом зале Министерства внутренних дел по Республике Крым сотрудники, работники и ветераны Медико-санитарной части МВД по Республике Крым собрались для празднования Дня образования медицинской службы в системе МВД России.
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