Громкий скандал в российском хоккее! Легендарный Крикунов обозвал «девочкой» и «барышней» своего игрока

Куляш ушел в раздевалку прямо во время игры.Денис Куляш проходил разные периоды по ходу карьеры. Обладатель одного из самых мощных бросков в истории отечественного хоккея в молодости таскал кирпичи на рынке, чтобы прокормить семью.