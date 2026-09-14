Громкий скандал в российском хоккее! Легендарный Крикунов обозвал «девочкой» и «барышней» своего игрока

Куляш ушел в раздевалку прямо во время игры.Денис Куляш проходил разные периоды по ходу карьеры. Обладатель одного из самых мощных бросков в истории отечественного хоккея в молодости таскал кирпичи на рынке, чтобы прокормить семью.
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