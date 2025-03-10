Шаппс: Трамп может уступить ряд территорий Украины еще до начала переговоров

Президент США Дональд Трамп может пойти на очень большие уступки в переговорах по Украине. Таким мнением бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс поделился в интервью YouTube-каналу War & Politics.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии