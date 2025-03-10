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Шаппс: Трамп может уступить ряд территорий Украины еще до начала переговоров

Шаппс: Трамп может уступить ряд территорий Украины еще до начала переговоров

Президент США Дональд Трамп может пойти на очень большие уступки в переговорах по Украине. Таким мнением бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс поделился в интервью YouTube-каналу War & Politics.

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