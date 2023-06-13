В Иркутске полицейские помогли местной жительнице найти потерявшегося сына

Инцидент произошел на площади имени графа Сперанского, где проходило празднование Дня России. Во время проведения мероприятий, посвященных государственному празднику, иркутянка обратилась к полицейским, осуществляющим охрану общественного порядка.
Инцидент произошел на площади имени графа Сперанского, где проходило празднование Дня России. Во время проведения мероприятий, посвященных государственному празднику, иркутянка обратилась к полицейским, осуществляющим охрану общественного порядка.
Свежие комментарии