Руины Саньсиндуй: великолепие 4000-летней цивилизации

18 мая, «Жэньминь жибао» онлайн -- «На весь мир прославляются достижения археологических раскопок руин Саньсиндуй, которые демонстрируют выдающиеся достижения цивилизации более чем 4000-летней давности и предоставляют более весомые археологические данные, свидетельствующие о многообразии и единстве китайской цивилизации и взаимодействии между цивилизациями древнего юго-западного государства Шу и государств срединной равнины Китая», – заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения музея руин Саньсиндуй в июле 2023 года.