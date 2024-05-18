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Китай

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Руины Саньсиндуй: великолепие 4000-летней цивилизации

Руины Саньсиндуй: великолепие 4000-летней цивилизации

18 мая, «Жэньминь жибао» онлайн -- «На весь мир прославляются достижения археологических раскопок руин Саньсиндуй, которые демонстрируют выдающиеся достижения цивилизации более чем 4000-летней давности и предоставляют более весомые археологические данные, свидетельствующие о многообразии и единстве китайской цивилизации и взаимодействии между цивилизациями древнего юго-западного государства Шу и государств срединной равнины Китая», – заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения музея руин Саньсиндуй в июле 2023 года.

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